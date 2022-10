La tormenta tropical Karl vuelve a mirar a la costa mexicana

Published: October 13, 2022, 12:26 AM

Esta fotografa satelital del 12 de octubre de 2022 muestra la tormenta tropical Karl sobre el Golfo de Mxico. (Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica de Estados Unidos va AP) (Uncredited)

MEXICO CITY – La tormenta tropical Karl frenó en su avance en aguas del sur del Golfo de México, aunque los meteorólogos esperaban que la pausa fuera breve y comenzara a desplazarse hacia el sur y en dirección a tierra la madrugada del jueves. La tormenta se había dirigido despacio al norte antes de que las condiciones meteorológicas cambiaran su rumbo el miércoles por la noche. Se esperaba que se acercara el viernes por la noche a las costas de Veracruz o Tabasco sin alcanzar fuerza de huracán. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que Karl mostraba vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros (60 millas) por hora el miércoles por la noche. Se mantenía en un mismo lugar, con su centro 405 kilómetros (255 millas) al norte-nordeste de la ciudad portuaria de Veracruz. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta 165 kilómetros (105 millas) desde el centro. El centro de huracanes estimaba que Karl podría descargar entre 8 y 18 centímetros (de 3 a 7 pulgadas) de agua en zonas de Veracruz y Tabasco entre el viernes y el sábado por la noche. Algunos puntos podrían recibir hasta 30 centímetros (12 pulgadas). Karl se formó al día siguiente de que el huracán Julia se disipara en el Pacífico, tras causar al menos 28 muertes de forma directa o indirecta en Centroamérica y México después de tocar tierra en la costa caribeña de Nicaragua.

