Perú: excavan en parque favorito de niños, hallan cementerio

Un trabajador excava en el parque de diversiones y zoolgico "Parque de las Leyendas" en Lima, Per, el viernes 14 de octubre de 2022. Arquelogos peruanos hallaron un cementerio colonial en una zona apartada del extenso parque y jardn botnico que es el ms conocido y preferido de los nios en Lima. (Foto AP/Martn Meja)