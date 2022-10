Lula y Bolsonaro se enfrentan en su 1er debate entre los dos

El expresidente brasileo Luiz Incio Lula da Silva, quien busca ocupar nuevamente el cargo, a la izquierda, se enfrenta al mandatario Jair Bolsonaro en un debate en la cadena Bandeirantes Television, el domingo 16 de octubre de 2022, en Sao Paulo. (AP Foto/Marcelo Chello)

(Marcelo Chello, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)