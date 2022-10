Roslyn crece a huracán categoría 4, rumbo a costa mexicana

Imagen de satlite facilitada por la Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica (NOAA) muestra al huracn Roslyn acercndose a la costa de Mxico en el Pacfico, el sbado 22 de octubre de 2022. (NOAA va AP) (Uncredited)

MEXICO CITY – El huracán Roslyn ganó fuerza el sábado y alcanzó categoría 4 mientras se dirige a la costa mexicana del Pacífico, donde su vórtice casi seguramente tocará tierra al norte del balneario turístico de Puerto Vallarta. El meteoro tenía vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora (130 millas por hora) el sábado por la mañana, reportó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) y se esperaba que siga ganando fuerza. Su ojo estaba a unos 275 kilómetros (170 millas) al sur-suroeste de Cabo Corrientes, una punta de tierra que se adentra en el Pacífico al sur de Puerto Vallarta, y avanzaba en dirección norte-noroeste a 13 km/h (8 mph), agregó. Según la previsión meteorológica, Roslyn empezará a moverse en dirección norte primero y hacia el noreste después, lo que le permitirá acercarse a la zona de Cabo Corrientes y Puerto Vallarta el sábado por la noche o el domingo por la mañana, donde podría tocar tierra en el estado de Nayarit el domingo. Hace tres semanas, el 3 de octubre, el centro del huracán Orlene tocó tierra en la misma región, a unos 75 kilómetros (45 millas) al sureste de Mazatlán. Los vientos con fuerza de huracán del meteoro se extendían por un radio de 30 kilómetros (25 millas) desde su vórtice, mientras que los de fuerza tropical llegaban a 130 kilómetros (80 millas) de distancia, agregó el NHC. México emitió un aviso de huracán para un tramo de costa desde Playa Perula, al sur de Cabo Corrientes, a El Roblito en el norte y las Islas Marías. Aparentemente ajenos al peligro a solo unas horas de distancia, los turistas desayunaron en restaurantes junto a la playa alrededor de Puerto Vallarta y resorts más pequeños más al norte en la costa de Nayarit, donde se espera que llegue Roslyn. Si bien los cielos comenzaron a nublarse, las olas se mantuvieron normales y pocos parecían apresurarse a tomar precauciones. “Aquí está lleno de turistas”, aseguró Patricia Morales, recepcionista del hotel Punta Guayabitas en el tranquilo pueblo costero del mismo nombre. Cuando se le preguntó qué precauciones se estaban tomando, Morales respondió que las autoridades “no nos han dicho nada”. El gobierno del estado de Nayarit dijo esperar que el ojo del huracán toque tierra el domingo alrededor del pueblo pesquero de San Blas, a unos 150 kilómetros (90 millas) al norte de Puerto Vallarta. El director de protección civil del estado, Pedro Núñez, dijo que “ahorita se están llevando a cabo recorridos por los municipios para poder alertar a la ciudadanía para que de alguna manera puedan resguardar sus bienes, para que se pueden resguardar en áreas seguras”. La Comisión Nacional del Agua de México informó que las lluvias arrojadas por Roslyn podrían causar deslaves e inundaciones, y el NHC advirtió de posibles marejadas ciclónicas peligrosas en la costa, así como de 10 a 15 centímetros (4 a 6 pulgadas) de lluvia. El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, tuiteó que cualquier actividad escolar en la región quedará cancelada el sábado e instó a la población a evitar las actividades turísticas en playas y zonas montañosas durante el fin de semana.

