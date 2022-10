WhatsApp dice que recupera el servicio tras una caída

October 25, 2022, 7:41 AM

Published: October 25, 2022, 7:41 AM

En esta imagen de archivo, el icono de la app de mensajería WhatsApp visto en un iPhone en Gelsenkirchen, Alemania, el 15 de noviembre de 2018. (AP Foto/Martin Meissner, archivo) (Martin Meissner, AP)

LONDRES – WhatsApp dijo que el servicio de la popular aplicación de mensajería se reanudó tras una breve interrupción el martes que dejó a usuarios de todo el mundo quejándose de que no podían enviar o recibir mensajes. Según Downdetector, que sigue informes sobre cortes de servicio, los usuarios comenzaron a reportar problemas alrededor de las 03:00 EDT. Unas dos horas más tarde, los usuarios empezaron a publicar en internet que la app funcionaba con normalidad. Un vocero de WhatsApp indicó que la compañía estaba al tanto de que algunos usuarios tenían problemas para enviar mensajes y que el problema quedó solventado, además de disculparse por las molestias. Meta, antes conocida como Facebook, adquirió WhatsApp en 2014. Es una app tremendamente popular, especialmente fuera de Estados Unidos, donde mucha gente la utiliza para comunicarse a diario.

Copyright 2022 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.