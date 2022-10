Brasil: Enconada contienda presidencial termina el domingo

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Simpatizantes del presidente brasileo Jair Bolsonaro, que aspira a la reeleccin, a la derecha, se enfrentan a partidarios del exmandatario Luiz Incio Lula da SIlva, que desea volver a ser presidente, durante un acto de campaa en una estacin de autobuses, el martes 25 de octubre de 2022, en Brasilia. (AP Foto/Eraldo Peres)