Lisa llegó a tierra en Belice; se dirige a Florida la próxima semana

El huracán Lisa tuvo un gran impacto cuando llegó a tierra a unas 10 millas al sur de la ciudad de Belice poco después de las 5 PM ET de ayer. Aunque compacto, su radio de vientos máximos cayó directamente sobre la ciudad de Belice, empujando una destructiva marejada ciclónica en la ciudad más grande de Belice.

Aunque los arrecifes de coral afilados pueden disminuir los impactos de la tormenta, la ciudad de Belice se encuentra a la orilla de una laguna de arrecife de barrera larga, que permite que la tormenta no sólo se acumule, sino que las olas se rompan sobre los arrecifes de coral para regenerarse antes de caer a tierra.

Se reportaron inundaciones costeras generalizadas en toda la ciudad de Belice, especialmente en las horas anteriores al aterrizaje cuando el componente costero de los vientos de Lisa azotaron la costa.

(WPLG)

La circulación de Lisa se está debilitando rápidamente sobre el sureste de México, pero la fuerte lluvia y las inundaciones repentinas continúan siendo una amenaza en los próximos días.

La circulación de Lisa surgirá sobre el sur de la bahía de Campeche mañana temprano, pero no se espera un nuevo desarrollo.

(WPLG)

Este fin de semana seguiremos los inicios de un sistema meteorológico grande y desordenado que probablemente traerá condiciones húmedas y ventosas a Florida la próxima semana.

Un área extendida de baja presión en niveles superiores está programada para bajar hacia el sur desde las Carolinas hacia las Bahamas durante el fin de semana y alejarse de su flujo de chorro principal.

La gran zona no tropical de baja presión se desviará hacia el oeste a principios de la próxima semana a medida que el clima perturbado del Caribe oriental se tire hacia el norte por debajo.

(WPLG)

El resultado será un sistema meteorológico hacia la península de Florida durante la mitad de la próxima semana.

El sistema puede tratar de adquirir características tropicales gradualmente, pero dada la gran circulación similar a un giro y la cercana baja de nivel superior, este proceso llevaría algún tiempo.

En cualquier caso, el contraste de alta presión hacia el norte y un área tan grande de baja presión hacia el sur significará un clima ventoso, oleaje alto y el potencial de tormentas de lluvia en todo el sur de Florida a partir de principios de la próxima semana.

(WPLG)

Elsewhere in the Atlantic, Hurricane Martin is accelerating northward into the far north Atlantic where it will merge with a powerful storm system by tomorrow.

No se han registrado huracanes en el Atlántico en noviembre tan al norte como Martin estaba a las 11 AM ET de esta mañana (Florencia en 1994 fue el huracán de mayor latitud de noviembre registrado), un testimonio de su inusual fuerza, probablemente ayudado por las cálidas temperaturas de la superficie del mar en esta parte del mundo.