Gobierno y oposición venezolana retoman diálogos en México

El presidente venezolano Nicols Maduro participa en una ceremonia con su homlogo colombiano Gustavo Petro el martes 1 de noviembre de 2022 en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela. Las delegaciones del gobierno y la oposicin venezolana se preparan para reanudar a mediados de noviembre las negociaciones en Mxico en las que se abordarn un posible acuerdo humanitario y las condiciones para las prximas elecciones presidenciales, indicaron a The Associated Press tres fuentes familiarizadas con las negociaciones el viernes 4 de noviembre de 2022. (AP Foto/Ariana Cubillos)

