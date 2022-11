Indígenas pedirán a bancos no invertir en petrolera peruana

ARCHIVE - Una activista con la mano pintada de negro como smbolo de la contaminacin de petrleo participa en una performance de protesta para exigir medidas de prevencin a los derrames de crudo, a las afueras de la petrolera estatal en Lima, Per, el lunes 22 de agosto de 2016. Lderes indgenas anunciaron el jueves 10 de noviembre de 2022 que se reunirn con grandes bancos de inversin para advertirles de no financiar nuevos proyectos de la empresa nacional de petrleo de Per, Petroper, hasta que ofrezca una solucin para remediar la contaminacin petrolera en la Amazona. (AP Foto/Rodrigo Abd, Archivo)

