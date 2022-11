Sandalias de Steve Jobs se venden por casi 220.000 dólares

En esta fotografía proporcionada por la casa de subastas Julien's Auctions se muestran las sandalias Birkenstock de Steve Jobs en Nueva York, el domingo 13 de noviembre de 2022, que se vendieron por casi 220.000 dólares. (Julien's Auctions vía AP) (Uncredited, Julien's Auctions)

LOS ÁNGELES – La residencia de California donde Steve Jobs cofundó Apple es un sitio histórico, y ahora, las sandalias que usó mientras paseaba por sus pisos se han vendido por casi 220.000 dólares, según una casa de subastas. Las sandalias Birkenstock marrón “bastante usadas” que datan de mediados de la década de 1970 impusieron un récord por el precio más alto que se ha pagado por un par de sandalias, dijo el domingo la casa de subastas Julien’s Auctions. “La plantilla de corcho y yute conserva la huella de los pies de Steve Jobs, moldeada tras años de uso”, señaló la casa de subastas en el listado de su página web. Se esperaba que las sandalias se vendieran en unos 60.000 dólares, pero el precio final con un NFT de acompañamiento fue de 218.750 dólares, informó Julien’s Auctions. No se dio a conocer el nombre del comprador. Jobs y Steve Wozniak fundaron Apple en 1976 en la casa de los padres de Jobs en Los Altos, California. En 2013, la propiedad fue nombrada un sitio histórico por parte de la Comisión Histórica de Los Altos. Jobs falleció en 2011 por complicaciones de cáncer de páncreas.

