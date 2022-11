Condena para Kenji Fujimori, hijo del expresidente peruano

ARCHIVO - El congresista Kenji Fujimori habla ante la prensa sobre su expulsin, liderada por su hermana Keiko, del partido poltico leal a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, en el Palacio Legislativo en Lima, Per, el 31 de enero de 2018. Fujimori es sentenciado el 15 de noviembre de 2022 a cuatro aos y medio de prisin suspendida despus de haber sido encontrado culpable de trfico de influencias por la compra de votos en 2018 para evitar la destitucin del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. (AP Foto/Martin Mejia, Archivo)

