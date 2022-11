Simpatizantes de Bolsonaro protestan por derrota electoral

Simpatizantes del presidente brasileo Jair Bolsonaro cantan el himno nacional durante una protesta contra la derrota de Bolsonaro en la segunda vuelta electoral, el martes 15 de noviembre de 2022, en los cuarteles del Ejrcito, en Brasilia. (AP Foto/Eraldo Peres)

