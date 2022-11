Muere Frida, la perra rescatista mexicana

ARCHIVO - Frida, una de los tres perros de la Marina especialmente entrenados para la bsqueda de personas atrapadas dentro de edificio colapsados, se sacude mientras lleva su equipo de proteccin en un evento de prensa en Mxico, el jueves 28 de septiembre de 2017. La Secretara de Marina anunci el martes 15 de noviembre de 2022 la muerte de la labrador retriever color miel que se hizo popular en los das posteriores al terremoto de Mxico del 19 de septiembre de 2017 incluso sin rescatar a nadie de los escombros. A lo largo de su carrera, se le atribuy el hallazgo de al menos 41 cuerpos y una docena de personas con vida. (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo)

