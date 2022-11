Guillermo del Toro recibe doctorado honoris causa de la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO – Guillermo del Toro le puede agregar un título académico a su brillante carrera cinematográfica tras ser reconocido con un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Del Toro recibió la distinción de manos de la escritora mexicana Rosa Beltrán en las instalaciones de la UNAM en Los ángeles. Enlazado en vivo con el resto de las personalidades que fueron reconocidas por la universidad en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, del Toro agradeció al rector Enrique Graue Wiechers y destacó la labor cultural de la universidad pública, gratuita y mundialmente reconocida por su aporte al conocimiento. “Es importante como mexicano la capacidad de viajar en espacios creativos que son mundiales, pero recordar siempre que las raíces nunca van a dejar de estar en México”, dijo Del Toro. “Y eso es lo que hace este momento conmovedor y personal, porque viene de una universidad que ha ido de la mano en la más profunda vida cultural en México”. Del Toro nació en Guadalajara, en el estado occidental de Jalisco, el 9 de octubre de 1964. Estudió en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de la Universidad de Guadalajara, donde se graduó en 1983 y también fue profesor. Trabajó por años en diseño de maquillaje antes de formar su propia compañía productora Necropia con la cual creó su ópera prima “La invención de Cronos” de 1993. “Cronos” le valió a del Toro nueve premios Ariel, el equivalente mexicano del Oscar. Tras este filme Del Toro emigró a Estados Unidos, donde realizó películas como “Hellboy”, “Pacific Rim” (“Titanes del Pacífico”), “Crimson Peak” (“La cumbre escarlata”) y más recientemente “Nightmare Alley” (“El callejón de las almas perdidas”). En 2007 fue nominado a su primer Oscar por el guion de su cinta “El laberinto del Fauno”. La película ganó los Premios de la Academia a mejor dirección de arte, cinematografía y maquillaje. Diez años después, con “The Shape of Water” (“La forma del agua”), la historia de amor de una trabajadora de limpieza y una criatura anfibia aprisionada en un laboratorio, Del Toro conquistó el Oscar a mejor dirección y mejor película. “The Sape of Water” se llevó también los premios a la mejor música original por la obra de Alexandre Desplat y mejor diseño de producción. La próxima semana Del Toro estrenará en cines su película de animación cuadro por cuadro “Pinocchio” (“Pinocho de Guillermo del Toro”), que llegará a Netflix el 9 de diciembre. Del Toro ha apoyado a jóvenes creadores a través de las becas de animación y artes Animéxico. “Me fui yendo por los caminos que se fueron abriendo y eso es lo que quiero decirle a la gente que viene, a los jóvenes”, señaló. “Ese camino está abierto, ese camino es legítimo y ese camino que fue mío se los otorgo a ustedes”.

