Certificación de elecciones evita caos, menos en Arizona

Letreros se exhiben afuera de la cmara de la comisin del condado Washoe para exigir un conteo manual de boletas antes de que los comisionados certificaran la eleccin en Reno, Nevada, el viernes 18 de noviembre de 2022. (AP Foto/Scott Sonner)

(Scott Sonner, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)