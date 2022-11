Cristiano suspendido 2 partidos tras manotear teléfono

LONDRES – Cristiano Ronaldo, el ahora exdelantero del Manchester United, fue suspendido dos partidos y multado por arrancar de un manotazo un teléfono que sostenía un aficionado en la casa del Everton, tras un partido de la temporada anterior en la Liga Premier. La multa asciende a 50.000 libras (60.000 dólares). La suspensión comenzará a cumplirse cuando Cristiano se incorpore a su nuevo club en cualquier país —no se aplica sin embargo al Mundial que está en curso. El astro portugués de 37 años, quien quedó sin equipo el martes, cuando se rescindió su convenio con el Manchester United, protagonizó el altercado el 9 de abril, tras una derrota por 1-0 en el Goodison Park. El incidente ameritó una advertencia por parte de la policía del condado de Merseyside, donde se encuentra Liverpool. La Asociación del Fútbol Inglés acusó al jugador de conducta indebida, y un panel independiente ha impuesto ahora la suspensión y la multa. “Una comisión reguladora independiente encontró que su conducta fue inapropiada y violenta durante una audiencia posterior y ha impuesto estas sanciones”, precisó la Asociación el miércoles, en un comunicado. Cristiano había aceptado la acusación que le hizo el órgano rector del fútbol en Inglaterra, pero solicitó una audiencia personal, realizada por internet el 8 de noviembre, en un intento por evitar la suspensión. El futbolista dijo entonces que estaba “legítimamente preocupado... por su propia seguridad y bienestar físico”, y que ello causó su reacción. En cambio, el panel independiente consideró que Cristiano incurrió en un “acto derivado de la frustración y la molestia, más que del temor o la preocupación por su bienestar”.

