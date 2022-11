Puntos sensibles complican cierre de acuerdo México-Ecuador

El presidente mexicano Andrs Manuel Lpez Obrado, a la derecha, posa para la foto estrechando su mano con el presidente de Ecuador Guillermo Lasso en la ceremonia de bienvenida a Lasso al Palacio Nacional en Ciudad de Mxico, el jueves 24 de noviembre de 2022. ( AP Foto/Marco Ugarte)

(Marco Ugarte, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)