México pide a EEUU extradición de estadounidense sospechosa de asesinar a su compratriota

November 25, 2022, 10:37 AM

CABO SAN LUCAS – CABO SAN LUCAS, MéLos fiscales mexicanos han presentado cargos contra una mujer estadounidense sospechosa de matar a una compatriota a la que se ve cuando la atacan a golpes en un video que se viralizó. La fiscalía estatal de Baja California Sur no identificó a la sospechosa de la muerte de Shanquella Robinson, sucedida el 29 de octubre. Pero el jueves dijeron que habían acudido a los fiscales federales y diplomáticos mexicanos para tratar de obtener la extradición de la mujer a fin de que responda a los cargos en México. La muerte de Robinson en un resort en San José del Cabo provocó estupor en los dos países. El video generó sospechas de que Robinson habría muerto a manos de las personas con las que viajaba. El fiscal Antonio López Rodríguez dijo que se investigaba el caso como posible homicidio y que se emitió una orden de arresto para la sospechosa. El grupo con que viajaba Robinson había partido de México después del hallazgo de su cadáver en una finca rentada. El fiscal estatal Daniel de la Rosa Anaya dijo que la sospechosa también era estadounidense, pero no la identificó. Según medios periodísticos de Charlotte, Carolina del Norte, las personas con las que viajaba Robinson dieron distintas versiones de su muerte. Una autopsia reveló que la causa de muerte era una lesión grave de la médula espinal o el cuello. Un video filmado aparentemente en la lujosa residencia en San José del Cabo muestra a una mujer golpeando a otra, identificada como Robinson. El video ha sido publicado varias veces en redes sociales. Se escucha a un hombre con acento estadounidense decir, “¿Al menos puedes contraatacar?” El hombre aparentemente no intervino en la golpiza.

