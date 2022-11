Ecuador: juez deja en libertad a exvicepresidente Jorge Glas

ARCHIVE - El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas entra al tribunal para una audiencia ante la Corte Nacional en Quito, Ecuador, el 23 de mayo de 2018, para apelar contra la sentencia de seis aos de prisin en su contra por asociacin ilcita dentro del escndalo de Odebrecht. Glas ha quedado en libertad provisional y con orden de presentarse ante el juez semanalmente el lunes 28 de noviembre de 2022. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archive)

