Presidente Perú en Chile para reunión de gabinete binacional

El presidente de Chile, Gabriel Boric, a la izquierda, y el presidente de Per, Pedro Castillo, saludan a los periodistas cuando Castillo llega al palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Chile, el martes 29 de noviembre de 2022. (AP Foto/Esteban Felix)

(Esteban Felix, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)