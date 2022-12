Cronología de lo sucedido durante la crisis política en Perú

Simpatizantes del expresidente peruano Pedro Castillo se renen afuera de la base de la polica en que el exmandatario se encuentra detenido y enfrenta cargos de rebelin, el mircoles 14 de diciembre de 2022, a las afueras de Lima.(AP Foto/Martin Meja)

