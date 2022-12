Perú: Congreso debate adelanto electoral para calmar al país

Soldados patrullan en Arequipa, Per, el mircoles 14 de diciembre de 2022. Las protestas sociales suman 18 muertos hasta el viernes 16 de diciembre de 2022, mientras el Congreso se plantea un adelanto electoral como medida para calmar la tensin en el pas. (AP Foto/Jose Sotomayor)

