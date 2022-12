Comisión del 6 de enero presenta reporte final

El reporte final emitido por la Comisión Selecta de la Cámara de Representantes que investigó el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos es fotografiado el jueves 22 de diciembre de 2022. (AP Foto/Jon Elswick)

(Jon Elswick, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)