Juez niega pedido de inmunidad de Saab

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodriguez, habla durante una manifestación en demanda de la liberación del empresario colombiano Alex Saab, en Caracas, Venezuela, el viernes 16 de diciembre de 2022. Un juez desestimó resolvió que el proceso al desestimar los alegatos de Saab porque no pudo probar que las leyes internacionales reconozcan inmunidades temporales para agentes diplomáticos en misiones temporales el viernes 23 de diciembre de 2022. (AP Foto/Matias Delacroix)

