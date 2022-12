Detención de líder opositor eleva la tensión en Bolivia

ARCHIVO - El lder de la oposicin Luis Fernando Camacho levanta el pulgar fuera del palacio presidencial en La Paz, Bolivia, despus de que el presidente Evo Morales anunciara su dimisin a la presidencia el domingo 10 de noviembre de 2019. Las autoridades del gobierno dijeron el mircoles 28 de diciembre de 2022 que Camacho haba sido aprehendido y detenido por la polica. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

(Juan Karita, Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved)