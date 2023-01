Una mirada retrospectiva al impacto del Dr. Martin Luther King Jr. en Miami

MIAMI – Una rara imagen muestra al ícono de los derechos civiles, el Dr. Martin Luther King Jr., en la sección Overtown de Miami en la década de 1960 en la histórica Hampton House.

La segregación hizo de este un motel popular para las celebridades negras que viajaban en ese momento.

King tenía una suite en la planta baja y se dice que pronunció la primera versión de su famoso discurso “Tengo un sueño” en un evento allí.

“La persona que estuvo presente allí que escuchó esto fue A.D. Moore, y nos dijo eso, y dijo que estaba tan impresionado de que este fuera el discurso que dio en Hampton House”, dijo Enid Pinkney, nativa de Miami.

Miami tenía un reclamo especial para King. Durante una discusión allí, expresó la necesidad de que los líderes se conecten y unifiquen, en lugar de dividir a las comunidades cubanas y negras en constante crecimiento de Miami, ambos grupos minoritarios en busca de oportunidades.

“Me gustaría irme de Miami con el conocimiento de que toda la comunidad verá esto como su problema número 1 y le asignará la máxima prioridad para las cosas que hacer en el futuro cercano”, dijo King.

Pinkney recuerda haber visto a King cuando era niña.

“Fue a Virginia Key Beach. Le encantaba la playa”, dijo. “Lo escuché hablar en la Iglesia Bautista Mt. Zion. Allí hablaba y la gente iba a escucharlo. Siempre podía atraer a una multitud”.

Hace dieciséis años este mes, Local 10 News habló con la hija mayor de King, Yolanda.

“En el Día del Rey, se trata de retribuir. Se trata de un día encendido, no de un día libre”, dijo.

Nuestra entrevista ocurrió exactamente un año después de que su madre, Coretta Scott King, muriera por complicaciones de un derrame cerebral. Tenía 78 años.

“Gran parte de los últimos cinco meses de su vida, ella realmente no podía articular, así que tuve que aprender a comunicarme con ella a través del sentimiento”, dijo Yolanda King. “Sentir lo que ella no estaba diciendo. Y es interesante porque preparó el escenario para nuestra relación ahora. Sabes, las palabras no están allí, pero siento su presencia con tanta fuerza”.

Trágicamente, cuatro meses después de nuestra conversación, Yolanda King murió de un ataque al corazón. Tenía solo 51 años.

“No hay nada que pueda reemplazar a un padre o un hermano, y en cierto sentido, porque papá es tan conocido y cada año tenemos varios aniversarios para recordarlo, es casi como si estuviera congelado en el tiempo. No hay nada que pueda reemplazar a una madre, así que la extraño mucho”, dijo Martin Luther King III.

Si estuviera vivo hoy, el Dr. Martin Luther King Jr. tendría 94 años.

El 20 de enero de 1986, 18 años después de ser asesinado en el balcón de un motel en Memphis, se observó el primer feriado nacional del Día de MLK. El feriado se observa el tercer lunes de enero.

“Como cualquiera, me gustaría vivir una larga vida, la longevidad tiene su lugar. Pero no estoy preocupado por eso ahora”, dijo King en un discurso en abril de 1968. “Solo quiero hacer la voluntad de Dios. Y me ha permitido subir a la montaña. Y he mirado y he visto la Tierra Prometida. Puede que no llegue allí con ustedes, pero quiero que sepan esta noche, que nosotros, como pueblo, ¡llegaremos a la Tierra Prometida! Y, entonces, estoy feliz, esta noche. No estoy preocupado por nada. ¡No temo a ningún hombre! ¡Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor!”

Después de ser asesinado, el entonces gobernador de Florida, Claude Kirk, emitió un comunicado de prensa ordenando que las banderas en los edificios públicos ondearan a media asta durante tres días.

La orden declaró que también fue en honor al hombre asesinado durante los disturbios en Tallahassee después de la noticia del asesinato.