Calendario comunitario de febrero de 2023

Nuestro Calendario de la Comunidad Local 10 es su ventanilla única para obtener información sobre eventos gratuitos o de bajo costo que ocurren en su comunidad. Desde festivales de música hasta exhibiciones en museos y todo lo demás, echa un vistazo a por qué el sur de la Florida es el lugar para estar todos los días de la semana.

Ahora hasta el 28 de febrero

Reggae Month Miami

Reggae Month Miami ofrecerá música en vivo GRATIS, conocer y saludar a artistas de reggae, redes y una conferencia en el sur de la Florida. Reggae Month Miami destacará a artistas, negocios y empresarios jamaiquinos en los condados de Miami-Dade y Broward.

Costo: La mayoría de los eventos son gratuitos

Para obtener una lista del calendario de eventos, ubicaciones y para confirmar su asistencia a un evento en particular, visite https://caribtix.com/event-details?eid=88544

Ahora hasta el 28 de febrero

Los Trompos

Shops at Merrick Park

358 San Lorenzo Avenue

Coral Gables, FL

Horario: de lunes a jueves, de 11 a.m. a 8 p.m., viernes y sábado, de 11 a.m. a 9 p.m.

Los Trompos es una exhibición al aire libre vibrante e interactiva mundialmente famosa que presenta ocho camisetas giratorias coloridas tridimensionales más grandes que la vida en una variedad de colores y formas que invitan a los visitantes a jugar y participar con el arte El arte se inspira en un juguete que ha sido popular entre los niños de todo el mundo desde el amanecer de los tiempos.

Costo: Gratis

Viernes 3 de febrero

21st Annual MLK Old School Music Celebration

Lauderhill Performing Arts Center

3800 NW 11th Place

Lauderhill, FL 33311

Horario: 7 p.m. – 10 p.m.

Celebra el Mes de la Historia Negra y MLK en un concierto en vivo con SWV, Maxi Priest, Blackstreet y Old Skool Gang. El dinero recaudado en parte se destinará a la beca MLK.

Costo: Los boletos comienzan en $65

Para comprar boletos visite: https://www.showpass.com/mlk23/.

Viernes 3 de febrero

Miami-Dade County Public Schools Job Fair

Robert Morgan Educational Center and Technical College

18180 SW 122 Avenue

Miami, FL 33177

Horario: 9:30 a.m. - 1:30 p.m.

Esta feria de empleo presenta los diversos puestos de empleo de tiempo completo y parcial disponibles en todo el condado. Estos incluyen conductores de autobuses, mecánicos de vehículos y trabajadores de cafeterías. Hay un bono de inicio de sesión de $ 400 para los conductores de autobuses recién contratados.

Para obtener más información, llame al 305-234-3365.

3 de febrero hasta el 15 de febrero

New World Symphony’s “I Dream a World: The Harlem Renaissance in Europe”

New World Center

500 17th Street

Miami Beach, FL 33139

Horario: 7:30 p.m.

El festival de esta temporada es una exploración de dos semanas del movimiento transatlántico y la influencia del Renacimiento de Harlem en Europa.

Costo: Diferentes eventos que tienen lugar a lo largo de las semanas. Los costos de los boletos varían.

Para obtener más información, visite https://www.nws.edu/events-tickets/concerts/

Sábado, 4 de febrero

Tri-Rail’s Annual “Rail Fun Day”

Fort Lauderdale/Hollywood International Airport Station

500 Gulf Stream Way

Dania Beach, FL

Horario: 11 a.m. – 3 p.m.

Los asistentes al día anual de diversión familiar disfrutarán de entretenimiento en vivo, artes y manualidades, juegos interactivos, decoración de galletas, fotos con la mascota de Tri-Rail, el conductor George Green, y personajes de disfraces populares, pintura facial, regalos, camiones de comida y la competencia de canto “South Florida’s Kids Got Talent”.

Costo: Gratis

Sábado, 4 de febrero

2nd annual Caribe Arts Fest

Griffing Park

1220 NW Griffing Blvd

Miami, FL

Horario: 12 p.m. – 10 p.m.

Esta experiencia familiar mostrará una amplia variedad de talentos y creaciones que representan y abarcan la cultura, la esencia y la creatividad del Caribe y las Américas.

Costo: Gratis. Se anima a los asistentes a registrarse en línea: https://www.eventbrite.com/e/caribe-arts-fest-2023-tickets-476583503087

Domingo 5 de febrero

3rd Annual South Dade Schools ArtsFest

Pinecrest Gardens

11000 Red Road

Miami, FL

Horario: 11 a.m. – 3 p.m.

Este evento contará con 25 grupos de actuación y 500 obras de arte visual exhibidas por estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade, desde Florida City hasta North Miami Beach. Grupos de jazz, orquestales, corales y bandas estarán estacionados para actuar en un diseño escalonado a lo largo del sinuoso camino de los jardines a través de los jardines botánicos de 200 acres, lo que permitirá a los asistentes caminar por los jardines y disfrutar de las actuaciones.

Costo: Gratis

5 de febrero hasta el 28 de febrero

Reflections of Society

History Fort Lauderdale - New River Inn Museum of History

231 SW 2nd Avenue

Fort Lauderdale, FL 33301

Horario: 10 a.m. – 4 p.m.

Esta es una exhibición de bellas artes con obras para exhibición y venta de estudiantes e instructores de Dillard Center for the Arts’ Advanced Placement (AP)

Costo: $7 - $15

Boletos disponible en: HistoryFortLauderdaleTickets.

Viernes 10 de febrero

Madama Butterfly

Miramar Cultural Center

2400 Civic Center Place

Miramar, FL 33025

Horario: 7 p.m.

Esta es una producción de ópera a gran escala con decorados y trajes tradicionales.

Costo: $25-$45

Para más información y para comprar entradas, visite miramarculturalcenter.org.

Miércoles, 15 de febrero

South Florida Symphony Orchestra’s 25th Anniversary Performance

The Parker in Fort Lauderdale

707 NE 8th Street

Fort Lauderdale, FL 33304

Horario: 7:30 p.m.

South Florida Symphony Orchestra presentará una velada apasionada de obras maestras de Brahms, Sibelius and Berlioz.

Costo: $15 y más

Para obtener más información y comprar boletos, visite southfloridasymphony.org/masterworks-iii-2022-2023 o llame 954-522-8445.

Jueves – Domingo, 16-19 de febrero

Tropic Bound

Paradise Plaza

Miami Design District

151 NE 31st Street

Miami, FL 33137

Horario: Viernes: 12 p.m. -6 p.m., Sábado: 10 a.m. -7 p.m., Domingo: 10 a.m.- 4 p.m.

Tropic Bound es la primera feria bienal internacional de libros de artistas del sur de la Florida. Los visitantes descubrirán más de 60 expositores internacionales de todo Estados Unidos, México, América del Sur, el Caribe, Europa y Egipto.

Costo: Gratis

Visite: https://www.eventbrite.com/o/tropic-bound-55515375283

Lunes 20 de febrero

Miami Symphony Orchestra (MISO) Concert

Moore Building, Miami Design District

160 NE 40th Street

Miami, FL

Horario: 6:30 p.m.

El concierto está siendo producido en colaboración con el famoso músico y productor Emilio Estefan. La noche comenzará con una actuación de apertura de un músico titular que pronto se anunciará, seguida de la recreación del repertorio oficial original del concierto original de 1922 del maestro Eduardo Marturet.

Sábado, 25 de febrero

AILEY II, The Next Generation of Dance

Adrienne Arsht Center for the Performing Arts

1300 Biscayne Blvd. Knight Concert Hall

Miami, FL 33132

Por una sola noche. AILEY II es universalmente reconocido por fusionar el espíritu y la energía de los mejores talentos de la danza del país con la pasión y la visión creativa de los coreógrafos emergentes más destacados de la actualidad.

Hora: 8 p.m.

Costs: $30 - $65 por boleto

Los boletos están disponibles en línea en arshtcenter.org o en la taquilla del Adrienne Arsht Center llamando al 305-949-6722

Domingo 26 de febrero

Free Gospel Sundays

Adrienne Arsht Center for the Performing Arts – John S. & James L. Knight Concert Hall

1300 Biscayne Blvd. Knight Concert Hall

Miami, FL 33132

Horario: 5 p.m.

Calvin Hughes del Local 10 será el anfitrión de este evento especial con el pastor Marc Cooper y el galardonado coro Miami Mass Choir.

Costo: Gratis

Se requieren pases anticipados. Para reservar, visite https://www.arshtcenter.org/tickets/2022-2023/free-gospel-sundays/free-gospel-sundays-pastor-cooper-miami-mass-choir/#tickets