Petro idea renta a pobres y pide facultades en uso de coca

ARCHIVO - El presidente colombiano, Gustavo Petro, espera para dar una conferencia de prensa al cumplirse 100 das de su administracin en la oficina presidencial del Palacio de Nario en Bogot, Colombia, el 15 de noviembre de 2022. Petro present el martes 7 de febrero de 2023 su plan de desarrollo para el pas. (AP Foto/Ivn Valencia, Archivo)

