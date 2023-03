Fuerte sismo sacude costa de Ecuador, al menos 1 fallecido

Los equipos de rescate se paran junto a un automvil aplastado por los escombros a causa de un terremoto, en Cuenca, Ecuador, el sbado 18 de marzo de 2023. El Servicio Geolgico de EEUU report el sismo de magnitud 6,7 a unas 50 millas al sur de Guayaquil. (Foto AP/Xavier Caivinagua)

