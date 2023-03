Vaticano cierra embajada en Nicaragua tras medidas de Ortega

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Varios fieles catlicos participan en una representacin del Va Crucis durante la Cuaresma en la Catedral Metropolitana de Managua, Nicaragua, el viernes 17 de marzo de 2023. En medio de las tensiones entre el Vaticano y el gobierno de Daniel Ortega, los catlicos escenificaron la conmemoracin que recuerda el ltimo da de Jesucristo en la Tierra en los jardines de la catedral debido a la prohibicin policial de celebrar festividades religiosas en las calles. (AP Foto/Inti Ocon)