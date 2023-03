Perú: 67 muertos protestas, fallece herido con 36 perdigones

ARCHIVO - La polica formada en posicin defensiva cerca del aeropuerto ante el avance de manifestantes contra el gobierno en Cusco, Per, el jueves 2 de febrero de 2023. Un manifestante que particip y result herido en las protestas en Cusco del 11 de enero, segn un familiar, falleci el martes 21 de marzo de 2023, elevando a 67 el nmero de muertes relacionadas a las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. (AP Foto/Rodrigo Abd, Archivo)

(Rodrigo Abd, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)