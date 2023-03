Venezuela: auge y caída de poderoso exministro de Petróleo

ARCHIVO - El entonces ministro de Petrleo de Venezuela, Tareck El Aissami, llega al museo militar donde est enterrado el difunto presidente Hugo Chvez en Caracas, Venezuela, el mircoles 15 de marzo de 2023. El Aissami anunci el lunes 20 de marzo de 2023 su renuncia mientras se investiga presunta corrupcin entre funcionarios pblicos. (AP Foto/Matas Delacroix, Archivo)

(Matias Delacroix, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)