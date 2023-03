Manifestsantes en Surinam exigen renuncia de presidente

Kite Esajas sostiene un crucifijo durante una manifestacin antigubernamental en Paramaribo, Surinam, el viernes 24 de marzo de 2023.

PARAMARIBO – Algunos cientos de manifestantes se reunieron el viernes en la capital de Surinam para exigir la renuncia del presidente Chan Santokhi. Los inconformes acusaron al gobierno de intentar posponer la elección general de 2025, que no puede organizarse hasta que los legisladores enmienden una ley electoral como lo requiere un fallo judicial del año pasado cuyo objetivo es crear un sistema de votación más justo. Días antes, el gobierno estableció comisiones que presentaron dos propuestas para enmendar la ley electoral y Santokhi dijo que la propuesta de ley sería presentada a los legisladores en cuestión de dos meses. Sin embargo, los activistas exigen que la nueva ley sea aprobada en una semana, incluso aunque el presidente de la Asamblea Nacional de Surinam advirtió el jueves que no es suficiente tiempo. La activista Maisha Neus dijo que organizaría más protestas si se demora. “Los golpearemos en donde duela. Económicamente”, comentó. Fue la segunda protesta desde mediados de febrero, cuando los manifestantes irrumpieron en el Parlamento para denunciar el fin de subsidios gubernamentales que ha provocado un aumento en el precio de la electricidad, los combustibles y el agua. Ese día, los reunidos se enfrentaron con la policía que arrestó al menos a 126 personas después de que inicialmente se sorprendió por la furia y tamaño de la multitud. En esta ocasión, la policía superó en número a los manifestantes y los funcionarios montaron barricadas alrededor de la oficina presidencial y el Parlamento. “¿Esto es democracia? ¿Mantener a tu pueblo tras las rejas?”, gritó un manifestante. Las protestas surgen en un momento en que el gabinete de Santokhi implementa las medidas para reducir costos exigidas por el Fondo Monetario Internacional, y elimina gradualmente los subsidios en electricidad, agua y gasolina. La tasa actual de inflación es del 58% y el aumento en el costo de vida están enfureciendo a muchas personas. No hay perspectiva de un alivio pronto dado que Surinam no ha recibido dinero del FMI desde hace aproximadamente un año, ya que el gobierno no ha alcanzado las metas impuestas. El FMI acordó prestar a Surinam 690 millones de dólares en diciembre de 2021, pero hasta el momento sólo se han liberado 100 millones de dólares.

