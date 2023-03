Forense: Tornado por Mississippi y Alabama deja 7 muertos

En esta imagen cortesa de Layton Hoyer, se ve una camioneta roja sumergida en las inundaciones, el viernes 24 de marzo de 2023 en Granby, Missouri. (Layton Hoyer via AP) (Layton Hoyer)

Un poderoso tornado arrasó la noche del viernes por una zona rural de Mississippi y Alabama, dejando al menos siete muertes, destruyendo edificios e interrumpiendo el servicio eléctrico luego que un evento de clima extremo que produjo granizo del tamaño de pelotas de golf pasó por varios estados del sur de Estados Unidos y obligó a las autoridades a alertar a la población sobre una “situación de riesgo letal”. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que un tornado causó daños a unos 96 kilómetros (60 millas) al noreste de Jackson, Mississippi. Las localidades rurales de Silver City y Rolling Fork reportaron destrucción mientras el tornado avanzaba con dirección noreste a 113 km/h (70 mph) sin debilitarse, enfilándose hacia Alabama a través de poblados como Winona y Amory. Al menos siete personas murieron a causa del tornado en Mississippi, informó la forense del condado de Sharkey, Angelia Easton a ABC News. Rolling Fork se encuentra en ese condado. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta a medida que la tormenta tocaba suelo y no escatimó palabras: “Proteja su vida, resguárdece ahora”. “Se encuentra en una situación de riesgo letal”, advirtió. “Los escombros voladores podrían ser fatales para aquellas personas que no están resguardadas. Las casas rodantes serán destruidas. Es probable que casas, negocios y vehículos sufran daños considerables, y la destrucción completa es posible”. Cornel Knight dijo a The Associated Press que él, su esposa y su hija de 3 años se encontraban en casa de unos familiares en Rolling Fork cuando llegó el tornado. Contó que el cielo estaba oscuro pero “se podía ver su dirección por cada transformador que explotó”. Indicó que todo estaba en “absoluto silencio” cuando sucedió. Knight dijo que estuvo en la entrada de la casa hasta que el tornado se encontraba, calculó, a menos de un kilómetro y medio (una milla) de distancia. Entonces les pidió a todos los que se encontraban en la residencia que se resguardaran en un pasillo. Comentó que el tornado golpeó la casa de otros familiares del otro lado de un extenso maizal de donde ellos se encontraba. Un muro de esa residencia colapsó y atrapó a varias personas. Mientras Knight hablaba por teléfono con la AP, indicó que podía ver las luces de los vehículos de emergencia en esa residencia. El alcalde de Rolling Fork Eldridge Walker dijo a la televisora WLBT-TV que no pudo salir de su casa inmediatamente después del paso del tornado porque había cables caídos. Dijo que los trabajadores de emergencia intentaban llevar a los heridos a hospitales. Desconocía de momento cuántas personas habían resultado lesionadas.

