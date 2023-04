Petro y su equipo de paz evalúan futuro de diálogo con ELN

ARCHIVO - Jos Otty Patio, jefe negociador del gobierno colombiano, a la izquierda, y Pablo Beltrn, comandante y jefe negociador del Ejrcito de Liberacin Nacional, ELN, saludan tras el acto de apertura de la segunda ronda de dilogos en Ciudad de Mxico, el 13 de febrero de 2023. La delegacin de paz de la guerrilla Ejrcito de Liberacin Nacional inst el jueves al gobierno colombiano a continuar las negociaciones de paz luego de un ataque con explosivos en el que murieron nueve militares y otros nueve resultaron heridos. El ELN no se ha responsabilizado del ataque. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

