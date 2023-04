Disney demanda al gobernador de Florida por toma de terrenos

DeSantis vs. Disney.

TALLAHASSEE, Fla – Disney entabló el miércoles una demanda contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, por la toma estatal de los terrenos donde se encuentran sus parques temáticos, alegando que el republicano emprendió “una campaña selectiva de represalias gubernamentales” luego de que la compañía se opuso a una ley conocida “como no digas gay”. La demanda fue presentada minutos después de que una junta de supervisión designada por DeSantis votó a favor de anular un acuerdo que colocaba en manos de la compañía las decisiones de diseño y construcción del parque temático.

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.