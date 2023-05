Acusan a hombre de Texas de asesinar a sus padres y dos hermanos

Published: May 25, 2023, 12:57 PM

NASH, Tx. – Las autoridades del este de Texas encarcelaron a un hombre de 18 años por cargos de asesinato capital en las muertes a disparos de sus padres, una hermana y un hermano. La policía de la pequeña ciudad texana de Nash, precisó que sus agentes acudieron el martes luego de ser alertados de que un hombre había herido a su familia y que amenazaba con suicidarse. Encontraron a Cesar Olalde atrincherado dentro de una casa. Algunas personas les dijeron que adentro había varias personas muertas. Olalde llamó luego a la policía y dijo que “había apretado el gatillo y que le disparó a su familia”, según una declaración jurada de causa probable de Craig Buster, un policía de Nash. Los policías persuadieron a Olalde para que se entregara. Al ingresar a la casa, encontraron los cadáveres de sus padres, Reuben Olalde y Aida Garcia, su hermana mayor Lisbet Olalde y su hermano menor Oliver Olalde. “Parecía como si a las víctimas les hubieran disparado en varios lugares de la vivienda y que las hubieran llevado al baño”, según la declaración jurada. Se encontraron “múltiples casquillos de cartuchos gastados” en el piso de la casa y “salpicaduras de sangre en múltiples superficies”. La declaración jurada agregó que un compañero de trabajo de Lisbet Olalde fue a la casa porque la mujer no se presentó a trabajar. Con ayuda de un familiar, entró a la fuerza a la casa, donde fue confrontado por César Olalde, quien le apuntó con un arma de fuego. El compañero de trabajo relató a la policía que Olalde le dijo que él “había matado a su familia porque eran caníbales y se lo iban a comer”, según la declaración jurada. Los registros judiciales del condado de Bowie muestran que se ordenó la detención de Olalde bajo una fianza de 10 millones de dólares. El abogado defensor que figuraba en una lista no respondió de momento a una solicitud de comentarios el jueves. Nash es una ciudad de unos 3.800 habitantes en el borde occidental de Texarkana, cerca de los límites con el estado de Arkansas.

