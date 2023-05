Ecuador: detienen a ciudadano requerido por EEUU por terrorismo

May 25, 2023, 11:34 AM

Published: May 25, 2023, 11:34 AM

QUITO – En una operación realizada en la frontera con Colombia fue detenido en Ecuador un ciudadano que era requerido por Estados Unidos acusado de terrorismo. La policía ecuatoriana informó el jueves a través de Twitter que sobre el hombre, identificado como Abdirizak E. y cuya nacionalidad no se difundió, pesaba un alerta internacional emitida por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. Añadió que la ubicación se produjo cuando se realizaban operaciones de control fronterizo durante la tarde del miércoles y los agentes ecuatorianos se percataron de que Abdirizak E. no tenía su documentación en regla. Ecuador atraviesa una violenta arremetida de organizaciones narco criminales locales apoyadas por cárteles de México y Colombia, entre otros países, que en los últimos meses han generado secuestros, extorsiones y asesinatos a diario, además de graves motines en las principales cárceles del país. Ante ello el gobierno decidió hace un mes declarar tales actividades como terrorismo y amenaza para el Estado y dispuso que las Fuerzas Armadas, junto con la policía, realicen operaciones contra los cabecillas y patrullajes en las calles.

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.