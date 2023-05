El gobierno de Colombia y el ELN extienden ciclo de negociaciones en Cuba

Archivo: Representantes del gobierno colombiano y miembros del Ejercito de Liberacion Nacional (ELN) posan para una foto en la inauguracion del tercer ciclo de negociaciones de paz entre el grupo guerrillero y el gobierno colombiano en La Habana, Cuba, el martes 2 de mayo de 2023. (AP Foto/Ramon Espinosa)

(Ramon Espinosa, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)