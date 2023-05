Declaración de Brasilia acuerda una hoja de ruta para la integración

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Lderes de Sudamrica posan para la foto en la Cumbre Sudamericana en Brasilia, Brasil, el martes 30 de mayo de 2023. Desde la izquierda, el presidente de Venezuela, Nicols Maduro; el presidente de Surinam, Chan Santokhi; el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el presidente de Bolivia, Luis Arce; el presidente de Brasil, Luiz Incio Lula da Silva, el presidente de Argentina, Alberto Fernndez; el presidente de Chile, Gabriel Boric; el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso; el presidente de Paraguay, Mario Abdo Bentez, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el primer ministro de Per, Alberto Otarola. (AP Foto/Andre Penner)