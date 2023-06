Perú: holandés Joran van der Sloot es traslado a cárcel de Lima para extradición a EEUU

ARCHIVO - Joran van der Sloot entra al auto de su familia despus de ser liberado condicionalmente de la crcel en San Nicols, Aruba, el 3 de septiembre de 2005. Van der Sloot no impugnar la decisin de ser extraditado temporalmente a Estados Unidos para ser juzgado por los delitos de presunta extorsin y fraude ligados al caso de la desaparecida joven estadounidense Natalee Holloway. (AP Foto/Leslie Mazoch, Archivo)

(Leslie Mazoch, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)