Siluetas de 119 desaparecidos de la dictadura chilena recorren Santiago

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Miembros de la Agrupacin de Familiares de Detenidos Desaparecidos se desplazan con siluetas de cartn que describen a sus parientes desaparecidos durante una marcha en Santiago, Chile, el sbado 22 de julio de 2023, para conmemorar a las vctimas de la llamada Operacin Colombia en la que ms de cien disidentes fueron ejecutados por las fuerzas de seguridad durante la dictadura de Augusto Pinochet. (AP Foto/Esteban Felix)