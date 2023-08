El Canal de Panamá advierte de una situación crítica y caída de ingresos en 2024 por falta de agua

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El mstil de un barco hundido sobresale en el agua mientras un buque de carga navega hacia el ocano Pacfico tras su paso por el Canal de Panam, visto desde Ciudad de Panam, el jueves 3 de agosto de 2023. La autoridad del Canal de Panam dijo que la limitacin en el trnsito a 32 barcos diarios, debido a meses de sequa, derivar en menores ingresos en 2024 por la persistente crisis del agua. (AP Foto/Arnulfo Franco)