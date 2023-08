Petro anuncia sustitución de hoja de coca en Colombia por siembras de café “con dinero público”

ARCHIVO - Mujeres comparten hojas de coca durante el Da Nacional de Mascar Hoja de Coca en La Paz, Bolivia, el 11 de enero de 2022. Luego de varios intentos fallidos en los ltimos aos, el gobierno boliviano propone fabricar pasta dental y otros derivados legales de la coca en una empresa estatal que comenzar a operar a fines de 2023, segn un decreto aprobado por el presidente Luis Arce. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

