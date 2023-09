Venezuela: maestros marchan para exigir aumento de salarios y pensiones

Un maestro lleva carteles durante una protesta docente por mejores salarios y beneficios en Caracas, Venezuela, el lunes 18 de septiembre de 2023.

CARACAS – Cuando faltan dos semanas para el comienzo del año escolar, los maestros del sector público de Venezuela salieron a las calles el lunes en Caracas y otras ciudades para exigir al gobierno salarios dignos y mejoras en las condiciones laborales. Los maestros, obreros y empleados administrativos de las escuelas primarias y secundarias se quejaron de los bajos salarios en bolívares y los altos precios fijados en dólares, a lo que se suma una elevada inflación que condena a millones a vivir en la pobreza. Los maestros del sector público ganan en promedio al mes 430 bolívares (12,77 dólares) y un bono de 1.000 bolívares (29,70 dólares). “Cuando usted tiene que destinar un mínimo de 500 bolívares, una tercera parte de sus ingresos para el pasaje (del transporte público), lo digo con toda responsabilidad, usted no debería incorporarse a trabajar”, dijo a la prensa la maestra jubilada Elsa Castillo. “Debido a no tener pasaje, los maestros activos deben notificar a la dirección de las escuelas que no pueden ir a trabajar porque no tienen para el pasaje. Está justificado, esto no es un paro, es un caso contemplado en el segundo contrato colectivo firmado en 1987 y que como beneficio aún está vigente”. Castillo también denunció que la situación de los jubilados del sector educativo es aún peor que la de los trabajadores activos, dado que perciben una pensión equivalente al salario mínimo. La mayoría de los venezolanos devenga un promedio de 300 dólares mensuales y varios millones dependen de un salario mínimo equivalente a unos 3,86 dólares al mes. Los manifestantes exigieron salarios y pensiones actualizadas al costo de la canasta básica de alimentos. El Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, que hace un seguimiento del costo de la llamada Canasta Alimentaria de los Trabajadores, la ubicó en julio en unos 522,27 dólares, casi 17.500 bolívares. Esa canasta está compuesta por arroz, azúcar, fideos, papa, legumbres secas, carne, fiambres, aceite, huevo y leche, entre otros productos en pequeñas cantidades, estimados para un grupo familiar de cinco personas. El Banco Central de Venezuela, que acostumbra a reportar las cifras oficiales con demoras en ocasiones de hasta un año, informó en julio que la inflación se ubicó un mes antes en 6,2%, mientras la acumulada en los primeros seis meses fue de 108,4%, sin dar otros detalles.

