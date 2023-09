Protestas en Guatemala en apoyo del presidente electo muestran voluntad de defender la democracia

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arvalo, saluda a la gente a su llegada a una marcha de indgenas para reclamar la renuncia de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, ante el edificio de Tribunal Supremo en Ciudad de Guatemala, el lunes 18 de septiembre de 2023. Arvalo ha pedido a la gente que proteste contra los esfuerzos de frustrar su presidencia antes de que pueda asumir el cargo y la renuncia de la fiscal general. (AP Foto/Moiss Castillo)

