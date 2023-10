AP Explica: La resolución de ONU que aprueba una fuerza multinacional contra la violencia en Haití

October 3, 2023, 4:15 AM

October 3, 2023, 3:59 AM

Published: October 3, 2023, 3:59 AM Updated: October 3, 2023, 4:15 AM

Miembros armados de la pandilla "G9 y Familia" participan en una marcha contra el primer ministro de Hait, Ariel Henry, en Puerto Prncipe, Hait, el 19 de septiembre de 2023. (AP Foto/Odelyn Joseph) (Odelyn Joseph, Copyright 2023 Associated Press. All rights reserved)

SAN JUAN – El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución que autoriza el despliegue de una fuerza multinacional en Haití, liderada por Kenia, para ayudar a combatir a las bandas violentas que han ganado poder y desbordan a la policía. Haití solicitó la intervención por primera vez en octubre de 2022, pero ni Estados Unidos ni la ONU no estaban dispuestos a dirigirla, y los esfuerzos de Washington para convencer a Canadá de que lo hiciese no tuvieron éxito. En julio, Kenia se ofreció a liderar una fuerza multinacional. Estados Unidos envió una resolución al Consejo de Seguridad para autorizar el despliegue, que fue aprobada el lunes por la tarde con 13 votos a favor y dos abstenciones de China y Rusia. A continuación, algunas cosas que hay que saber: ¿QUIÉN SOLICITÓ LA FUERZA ARMADA Y POR QUÉ? El primer ministro de Haití, Ariel Henry, pidió por primera vez el despliegue inmediato de una fuerza armada en octubre de 2022. En ese momento, una poderosa alianza de bandas conocida como “G9 y Familia”, dirigida por un expolicía, había tomado el control de una terminal clave de combustible en la capital, Puerto Príncipe, paralizando el país y cortando el acceso al agua, al combustible y a productos básicos. La banda permitió finalmente el acceso de camiones a la zona, pero desde entonces las pandillas solo han aumentado su poder. Entre el 1 de enero y el 15 de agosto, en Haití se han reportado más de 2.400 decesos, más de 950 secuestros y más de 900 heridos, según las estadísticas de la ONU. Más de 200.000 personas más han perdido sus viviendas debido al saqueo de comunidades a manos de pandillas rivales en disputas territoriales. La Policía Nacional ha lanzado varias operaciones contra las bandas, pero el departamento carece de recursos y cuenta con apenas 10.000 agentes en activo en un país con más de 11 millones de habitantes. ¿POR QUÉ INTERVINO EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU? La aprobación del operativo por parte del Consejo de Seguridad de la ONU contribuye a que la intervención tenga peso en el derecho internacional. El Consejo está formado por 15 miembros y, para tomar una decisión, se necesita una mayoría de nueve votos. Solo cinco de sus miembros — Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia y Rusia — tienen derecho a veto. Uno de estos votos implica que la decisión no puede aprobarse. En lugar de presentar el veto, también pueden abstenerse. ¿QUÉ DICE LA RESOLUCIÓN? La resolución de siete páginas elaborada por el gobierno de Estados Unidos y obtenida por The Associated Press antes de la votación autoriza el despliegue de una fuerza armada multinacional durante un año para ayudar a Haití a combatir las pandillas. Incluye el ofrecimiento de Kenia para liderar el operativo, que se financiará con contribuciones voluntarias, y para el que Washington ha prometido ya 100 millones de dólares. La resolución pide que el desempeño de la fuerza se revise luego de nueve meses, y que los líderes de la misión informen al Consejo de los objetivos del operativo, de las reglas de enfrentamiento, de las necesidades financieras y de otras cuestiones antes de un despliegue completo. El documento pide además que la fuerza colabore con la Policía Nacional haitiana para “luchar contra las bandas y mejorar las condiciones de seguridad”, además de proteger infraestructuras clave como puertos, el aeropuerto e intersecciones críticas. La fuerza también podrá “adoptar medidas temporales urgentes con carácter provisional" para evitar muertes y contribuir a la seguridad del país. ¿QUÉ PIENSAN LOS HAITIANOS DE LA PROPUESTA? Los haitianos se muestran escépticos ante una fuerza armada extranjera dado el escándalo de abusos sexuales y el letal brote de cólera registrados luego del despliegue en 2004 de una misión de estabilización de la ONU que duró 13 años. Sin embargo, reconocen también que hay pocas opciones más que puedan ayudar a frenar la violencia causada por unas pandillas que se estima que controlarían hasta el 80% de Puerto Príncipe. Los críticos alegan que la policía de Kenia ha sido acusada de asesinatos y torturas, y algunos se preguntan cómo interactuará una fuerza de habla inglesa con la población, que en su mayoría habla criollo haitiano. ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE SE ENVIÓ UNA FUERZA EXTRANJERA AL PAÍS? En Haití ha habido al menos tres grandes intervenciones militares extranjeras desde principios del siglo XX lideradas por Estados Unidos y por la ONU. La última fue en junio de 2004, cuando Naciones Unidas aprobó una misión de estabilización tras el derrocamiento del expresidente Jean-Bertrand Aristide en una rebelión organizada por una banda callejera. El alzamiento llevó a Estados Unidos, Francia, Canadá y Chile a enviar tropas que fueron sustituidas pronto por la misión de la ONU que terminó en 2017. El operativo se vio empañado por acusaciones de que más de 100 soldados de las fuerzas de paz habían incurrido en conductas sexuales inapropiadas, incluyendo abusos sexuales a menores. Además, se culpó a un vertido de aguas residuales de uno de sus campamentos de causar una epidemia de cólera que se cobró la vida de casi 10.000 personas.

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.