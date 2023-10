Tormenta Philippe descarga lluvias intensas en el norte del Caribe

La imagen satelital peovista por NOAA el 2 de octubre de 2023 muestra la tormenta tropical Philippe, centro derecha. La tormenta tropical Philippe descarg lluvias intensas sobre el noreste del Caribe el martes 3 de octubre de 2023, lo que oblig a los gobiernos a suspender las clases ante los pronsticos de inundaciones repentinas.(NOAA via AP) (Uncredited, NOAA)

SAN JUAN – La tormenta tropical Philippe descargó lluvias intensas sobre el noreste del Caribe el martes, lo que obligó a los gobiernos a suspender las clases ante los pronósticos de inundaciones repentinas. La tormenta se encontraba 115 kilómetros (70 millas) al noroeste de Anguila el martes por la mañana con vientos de hasta 75 kilómetros por hora (45 millas por hora). Se desplazaba hacia el noroeste a 17 km/h (10 mph), según el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Se mantenía vigente un aviso de tormenta tropical en Anguila después que Philippe tocó tierra en Barbuda el lunes por la noche. Se emitió un aviso de tormenta tropical en las Islas Vírgenes Británicas. Los meteorólogos advirtieron que los vientos más fuertes y lluvias más intensas se sentirían en las islas al sur del centro de la tormenta a medida que Philippe se desplaza al norte de las Islas de Barlovento norteñas. En Antigua y Barbuda se cerraron las escuelas y las oficinas del gobierno, mientras que los territorios franceses San Martín y San Bartolomé cerraron las escuelas. En Guadalupe, la tormenta provocó un apagón que afectó a 2.500 clientes y dejó varias localidades sin agua corriente. Obligó a cerrar dos caminos y una localidad quedó aislada. Se pronostica que Philippe virará al nornoroeste el martes y hacia el norte sobre mar abierto el miércoles. Los meteorólogos pronosticaron de 10 a 20 centímetros (4 a 8 pulgadas) de lluvia de Anguila a Montserrat, incluyendo San Cristóbal y Nieves y las Islas Vírgenes Británicas, con un máximo de 30 centímetros (12 pulgadas). Para el resto de las islas de Barlovento norteñas y las de Barlovento sureñas, así como las Islas Vírgenes Estadounidenses y el noreste de Puerto Rico se pronostican hasta 10 centímetros (4 pulgadas) de lluvia.

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.