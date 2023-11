Shakira acepta un acuerdo con la fiscalía española en su juicio por fraude fiscal

November 20, 2023, 7:56 AM

Published: November 20, 2023, 7:56 AM

BARCELONA – Tras reiterar su inocencia durante casi cinco años, la estrella del pop Shakira alcanzó el lunes un acuerdo de último momento para evitar el riesgo de ir a prisión en el primer día de su juicio por fraude fiscal en Barcelona. Shakira dijo al juez que presidía el caso, José Manuel del Amo, que aceptaba el acuerdo alcanzado con la fiscalía. Respondió “sí” para confirmar que reconocía los seis cargos por no pagar al fisco español 14,5 millones de euros (unos 15,8 millones de dólares) en impuestos entre 2012 y 2014. Según el acuerdo, Shakira recibiría una condena en suspenso de tres años de cárcel y una multa de 7 millones de euros (7,6 millones de dólares). El juicio, que habría incluido más de 100 testigos y durado semanas, se resolvió en su lugar en apenas ocho minutos. La fiscalía dijo en julio que pediría una pena de prisión de ocho años y dos meses y una multa de 24 millones de euros (26 millones de dólares) para la cantante, que conquistó a aficionados en todo el mundo con éxitos en inglés y español en diferentes géneros musicales. En un comunicado proporcionado por su agencia de relaciones públicas, Shakira dijo que si bien quería seguir peleando, había decidido priorizar a su familia, su carrera y su paz mental. “He tomado la decisión de resolver finalmente este asunto pensando en lo que era mejor para mis hijos, que no quieren ver a su madre sacrificar su bienestar personal en esta lucha”, afirmó. “Necesito dejar atrás el estrés y el desgaste emocional de los últimos años y centrarme en lo que amo: mis hijos y todas las oportunidades que se presentarán en mi carrera” El caso giraba en torno a dónde vivía Shakira, de 46 años, entre 2012 y 2014. La fiscalía en Barcelona alegaba que la artista pasó más de la mitad de ese tiempo en España y por lo tanto debía haber pagado impuestos por sus ingresos globales en el país, aunque su residencia oficial siguiera siendo Bahamas. Las tasas son mucho más bajas en Bahamas que en España. La firma de relaciones públicas de la cantante dijo que ya había pagado el dinero adeudado y otros 3 millones de euros (unos 3,2 millones de dólares) en intereses. La ganadora de varios premios Grammy y Grammy Latino saludó y lanzó un beso a un pequeño grupo de personas reunidas ante la corte antes de entrar. Se sentó brevemente ante los jueces, flanqueada por equipos de fiscales a un lado y de la defensa al otro. “Se trata de una decisión difícil y una decisión muy madurada”, dijo la abogada Miriam Company a la prensa. “El equipo jurídico confiábamos que teníamos muy preparado el juicio y estábamos convencidos que podríamos demonstrar su inocencia, pero las circunstancias han cambiado y la señora Mebarak ha optado por aceptar este acuerdo”. Shakira rechazó otro acuerdo propuesto por la fiscalía en julio de 2022, y dijo a través de su firma de relaciones públicas, Llorente y Cuenca, que había “actuado siempre conforme a la ley y bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas”. Los detalles de ese posible acuerdo no se hicieron públicos. El nombre de Shakira aparecía en la filtración de los llamados “papeles del Paraíso” que detallaba los sistemas para declarar impuestos de varias personas conocidas, como Madonna o Bono, líder de U2. El equipo defensor de Shakira, la firma de Barcelona Molins Defensa Penal, dijo en noviembre de 2022 que la artista no había pasado más de 60 días al año en el país durante el periodo en cuestión, y añadió que tendría que haber pasado medio año en España para ser considerada como residente fiscal. Su defensa alegaba que había pasado largas temporadas lejos de Barcelona en una gira mundial en 2011 y después estuvo mucho tiempo en Estados Unidos como jurado del programa de televisión de talento musical The Voice, de NBC. La fiscalía española discrepaba y el juez de instrucción, Marco Juberías, escribió en 2021 en la conclusión de sus tres años de investigación que consideraba que había suficientes pruebas para que el caso fuera a juicio. Shakira defendió su inocencia cuando fue interrogada por Juberías en 2019. El año pasado perdió una apelación para pedir la desestimación del caso. Shakira estableció su residencia fiscal en España en 2014, cuando su hijo mayor se matriculó en una escuela en Barcelona, según su equipo de defensa, porque iba a pasar más tiempo en Barcelona con su familia. En España, un juez instructor dirige una pesquisa preliminar y decide si desestimar el caso o enviarlo a juicio. Una corte puede dejar en suspenso la pena de prisión para infractores sin antecedentes si son condenados a menos de dos años de cárcel. En una investigación separada, la fiscalía española acusó a Shakira en septiembre de supuesta evasión de 6,7 millones de euros en impuestos por sus ingresos de 2018. Fue acusada de utilizar una firma extranjera con sede en otro país con condiciones fiscales ventajosas para evitar el pago. En la última década, las autoridades españolas han perseguido a astros del fútbol como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por no pagar todos los impuestos que les correspondían. Ambos fueron condenados por evasión fiscal, pero evitaron ir a prisión porque sus penas fueron suspendidas. La artista, cuyo nombre verdadero es Shakira Isabel Mebarak Ripoll, tiene dos hijos, Milan y Sasha, con el futbolista ahora retirado Gerard Piqué. La pareja convivió en Barcelona hasta el año pasado, cuando puso fin a su relación tras 11 años. Desde entonces Shakira reside en Miami. Tras triunfar en la gala de los Grammy Latino en Sevilla el jueves, Shakira dio las gracias a sus aficionados en España por su apoyo. ___ Los reporteros de video de AP Renata Brito y Hernán Muñoz contribuyeron a este despacho.

