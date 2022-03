Clean Plate: Broward tops South Florida counties for restaurants with zero violations in January/February

Here is a list of places that had ZERO VIOLATIONS on their unannounced, routine food safety inspection in Broward County in January and February.

BROWARD COUNTY, Fla. – Below is a list of places that had ZERO VIOLATIONS on their unannounced, routine food safety inspection in Broward County in January and February.

Most places are inspected twice a year.

Restaurant inspections are performed by the Florida Department of Business and Professional Regulation.

We thank them all for making our health and safety a priority

CLEAN PLATE: BROWARD:

***GRAND PALACE BALLROOM 8062 WEST NCNAB ROAD NORTH LAUDERDALE 2/25/22

***DUNKIN 5930 CORAL RIDGE DR. CORAL SPRINGS 2/25/22

***TACO BELL 1930 SOUTH FEDERAL HIGHWAY FORT LAUDERDALE 2/25/22

***ANTOJITOS SALVADORENOS 213 SOUTH STATE ROAD 7 MARGATE 2/25/22

***RICKEY’S GRILL 8389 PINES BLVD. PEMBROKE PINES 2/25/22

***CHIK-FIL-A 2250 NORTH FEDERAL HIGHWAY POMPANO BEACH 2/25/22

***GOOD FELLA PIZZA 7288 WEST OAKLAND PARK BLVD. LAUDERHILL 2/24/22

***AKI ES 4072 NE 5TH TERRACE OAKLAND PARK 2/24/22 (MOBILE)

***PLAY BY PLAY 440 SOUTH CYPRESS ROAD POMPANO BEACH 2/24/22

***FLAVOR HOUSE GRILL 1645 SW 45TH WAY DEERFIELD BEACH 2/24/22(MOBILE)

***EURST DINING SERVICES 6750 NORTH ANDREWS AVE. FORT LAUDERDALE 2/24/22

***DANGEROUS MINDS BREWING COMPANY 1901 N. FEDERAL HIGHWAY POMPANO BEACH 2/24/22

***THE MUNCHIES REPORT 4072 NE 5TH TERRACE OAKLAND PARK 2/24/22(MOBILE)

***MARYLAND FRIED CHICKEN 1821 E. SAMPLE ROAD POMPANO BEACH 2/23/22

***PATTY MACS 2001 HARRISON STREET HOLLYWOOD 2/23/22

***5100 RESTAURANT 5100 NORTH STATE ROAD 7 FORT LAUDERDALE 2/23/22

***PASQUALE & SONS PIZZA COMPANY 5609 CORAL RIDGE DRIVE CORAL SPRINGS 2/23/22

***SWAMI JUICE 6901 CYRESS ROAD PLANTATION 2/23/22

***PAPICO CAFE 1748 EAST COMMERCIAL BLVD. FORT LAUDERDALE 2/22/22

***LA CUCINA 256 COMMERCIAL BLVD. LAUDERDALE BY THE SEA 2/22/22

***FURTHUR FOOD TRUCKS OF HOLLYWOOD 801 EAST DANIA BEACH BLVD. DANIA BEACH 2/22/22(MOBILE)

***TY PARK 3300 N. PARK ROAD HOLLYWOOD 2/18/22

***SAINTAMISE LOUIS 2001 N. DIXIE HIGHWAY POMPANO BEACH 2/18/22

***RED THAI AND SUSHI BY YAYA 1907 HOLLYWOOD BLVD. HOLLYWOOD 2/18/22

***LOU LOU’S 899 E. CYPRESS ROAD FORT LAUDERDALE 2/17/22 (MOBILE)

***PARKLAND GOLF & COUNTRY CLUB SPORTS CLUB POOL BAR 10001 OLD CLUB ROAD PARKLAND 2/17/22

***CATERED FIT 5150 N. STATE ROAD 7 NORTH LAUDERDALE 2/17/22

***681 SEAFOOD & SOUTHERN BITES 204 S. POWERLINE ROAD DEERFIELD BEACH 2/17/22 (MOBILE)

***THE GOLF CLUBHOUSE AT PARKLAND GOLD AND COUNTRY CLUB 9909 OLD CLUB ROAD PARKLAND 2/17/22

***WINGSTOP 1571 SOUTH FEDERAL HIGHWAY FORT LAUDERDALE 2/16/22

***QUEENS TEA HOUSE 6682 PARKSIDE DR. PARKLAND 2/16/22

***EMBASSY SUITES HOTEL 1100 SE 17TH ST. CAUSEWAY FORT LAUDERDALE 2/16/22

***FOOD FOUR THOUGHT 13450 NW 40TH ST. LAUDERHILL 2/16/22

***VENISE CARIBBEAN CUISINE 6120-6122 SW 7TH STREET MARGATE 2/16/22

***GALAXY SKATEWAY 3737 N. DAVIE ROAD EXT. HOLLYWOOD 2/15/22

***TRINI’S CHINESE BITES 4850 WEST OAKLAND PARK BLVD. LAUDERDALE LAKES 2/15/22

***GETY GARDENS RESTAURANT 6370-6374 WEST OAKLAND PARK BLVD, SUNRISE 2/15/22

***SCULA VECCHIO PIZZA E VINO 6240 CORAL RIDGE DRIVE CORAL SPRINGS 2/15/22

***THE NEW YORKER BAKERY 933 ROCK ISLAND ROAD NORTH LAUDERDALE 2/14/22

***LITTLE MIKES 8005 KIMBERLY BLVD. NORTH LAUDERDALE 2/14/22

***GETSEMANI INTERNATIONAL CUISINE 800 FAIRWAY DR. DEERFIELD BEACH 2/14/22

***INCANTO EVENTS 5100 NW 15TH ST. MARGATE 2/11/22

***BRISAS COFFEE BAR 3702 WASHINGTON STREET HOLLYWOOD 2/11/22

***VEGAN2GO MEALS 4072 NE 5TH TERRACE OAKLAND PARK 2/11/22(CATERING)

***ISLAND TIME BAR & GRILL 3800 SW 142ND STREET DAVIE 2/11/22

***LULLY’S CATERING 4072 NE 5TH TERR. OAKLAND OARK 2/11/22(CATERING)

***UNDERGROUND KITCHEN 4072 NE 5TH TERR. OAKLAND PARK 2/10/22(CATERING)

***SUNSHINE CATERING EVENT PLANNING 4072 NE 5TH PL. OAKLAND PARK

***FUN AND AFFORDABLE 9895 WEST SAMPLE ROAD CORAL SPRINGS 2/9/22(CATERING)

*** ZIPPY ZEE KITCHEN 9895 WEST SAMPLE ROAD CORAL SPRINGS 2/9/22

***WYNDHAM ROYAL VISTA 1110 SOUTH OCEAN DR. POMPANO BEACH 2/9/22

***CLUB FORT LAUDERDALE 110 NW 5TH AVE. FORT LAUDERDALE 2/9/22

***THE HOLY GRILL OF ST. NICHOLAS 1111 EAST SAMPLE ROAD POMPANO BEACH 2/9/22

***NERO’S 245 NW 27TH AVE. FORT LAUDERDALE 2/8/22

***CARIBBEAN PASTRY 231 SOUTH DIXIE HWY. POMPANO BEACH 2/8/22

***MAGNOLIA PLACE STADIUM 16 9645 WESTVIEW DRIVE CORAL SPRINGS 2/7/22

***LA QUINTA & SUITES 13651 NW 2ND ST. SUNRISE 2/7/22

***MEAL IN A PIE 4440 NE 20TH AVE. OAKLAND PARK 2/4/22

***SINGH’S ROTI DELIGHT 4244 N. STATE ROAD 7 LAUDERDALE LAKES 2/4/22

***MENCHIE’S FROZEN YOGURT 2607 N. DIXIE HIGHWAY WILTON MANORS 2/4/22

***QUE PERROS 2147 N. STATE ROAD 7 MARGATE 2/3/22

***CAPRICCIO EATERY 2402 N. UNIVERSITY DR. PEMBROKE PINES 2/3/22

***AMF PEMBROKE PINES 1940 N. UNIVERSITY DR. PEMBROKE PINES 2/2/22

***WENDY’S 17331 PINES BLVD. PEMBROKE PINES 2/1/22

***PAVILION BISTRO AND BALLROOM 201 SW 5TH AVE. FORT LAUDERDALE 2/1/22

***PCS PRIVATE CHEF SERVICES 2134-2136 MEARS PKWY. MARGATE 2/1/22

***GREEN BAG 760 WEST SAMPLE ROAD POMPANO BEACH 2/1/22

***BROWARD CENTER PERFORMING ARTS 201 SW 5TH AVE. FORT LAUDERDALE 2/1/22

***A TOUCH OF SPAIN & MORE 964 S. DEERFIELD AVE. DEERFIELD BEACH 1/31/22

***DAIRY QUEEN 2901 N. FEDERAL HIGHWAY POMPANO BEACH 1/28/22

***SOFLO EATERY 4072 NE 5TH TERR. OAKLAND PARK 1/28/22

***TORNADO 5817 SW 21ST ST. WEST PARK 1/28/22 (MOBILE)

***MENTENYC 16102 EMERALD ESTATES DR. WESTON 1/28/22(CATERING)

***KFC 7556 NW 58TH ST. TAMARAC 1/28/22

***SOFLO CHEFS 4072 NE 5TH TER. OAKLAND PARK 1/28/22(CATERING)

***BAMBU JUICE BAR 2608 NORTH OCEAN BLVD. POMPANO BEACH 1/28/22

*** MOMENTS BAR AND GRILL 6455 COMMERCIAL BLVD. TAMARAC 1/27/22

***GEORGETTE’S KITCHEN CATERING 6455 W. COMMERCIAL BLVD. TAMARAC 1/27/22

***EL JEFE LUCHADOR 27 SOUTH FEDERAL HIGHWAY 2/16/22

***HAMPTON INN DEERFIELD BEACH 6600 WEST HILLSBORO BLVD. DEERFIELD BEACH 1/25/22

***SICILIANO’S FROZEN CUSTARD 5917 HOLLYWOOD BLVD. HOLLYWOOD 1/25/22

***LEMON CAFE 700 W. HILLSBORO BLVD. DEERFIELD BEACH 1/25/22

***SUB CENTER 5913 HOLLYWOOD BLVD. HOLLYWOOD 1/25/22

***GA FOODS 1750 MCNAB ROAD FORT LAUDERDALE 1/25/22

***KFC 3061 W. SUNRISE BLVD. FORT LAUDERDALE 1/25/22

***BOB’S ITALIAN RESTAURANT 2068 NE 2ND ST. DEERFIELD BEACH 1/24/22

***CREPE CAFE 123 NE 20TH AVE. DEERFIELD BEACH 1/24/22

***KAHUNA BAR & GRILL 249 N. OCEAN BLVD. DEERFIELD BEACH 1/24/22

***MCDONALD’S 1490 NE 31ST AVE. POMPANO BEACH 1/20/22

***TACO VIAJERO 2116 NW 62ND AVE. MARGATE 1/20/22(MOBILE)

***KREYOL VIBE & CUISINE 1920 TIGERTAIL BLVD. DANIA BEACH 1/19/22(MOBILE)

***R&K COUNTRY SOUL FOOD 2600 HAMMONDVILLE ROAD POMPANO BEACH 1/19/22

***GREYS LUXE OCCASIONS 2083 N. POWERLINE RD. POMPANO BEACH 1/19/22

***DUNKIN 7125 W. OAKLAND PARK BLVD. LAUDERHILL 1/18/22

***FINE FOOD EVENTS 4860 GRIFFIN ROAD DAVIE 1/14/22

***BAKERY 2000 2100 SW 10TH ST. DEERFIELD BEACH 1/13/22

***TAQUERIA SAN MIGUEL 3320 NW 16TH AVE. POMPANO BEACH 1/13/22

***SHARKEY’S BLVD. LOUNGE 5889 MARGATE BLVD. MARGATE 1/12/22

***PREP KITCHEN AND COMMISSARY FLL 300 TERMINAL DR. FORT LAUDERDALE 1/12/22

***AUNTY SUE ROTI TO GO 2718 N. STATE ROAD 7 MARGATE 1/12/22

***KFC 2446 N. STATE ROAD 7 MARGATE 1/10/22

***WAYSIDE INN 38 NE 1ST AVE. DANIA BEACH 1/10/22

***TIJUANA FLATS 431 S.FEDERAL HIGHWAY POMPANO BEACH 1/10/22

***GUAPOS COCKTAIL BAR & LOUNGE 2160 MEARS PKWY. MARGATE 1/7/22

***BULLA KING BAKES 3231 INVERRARY BLVD. W. LAUDERHILL 1/7/22

***TACO BELL 50 N. FEDERAL HIGHWAY DEERFIELD BEACH 1/7/22

***MILLERS DAVIE ALE HOUSE 2080 S. UNIVERSITY DR. DAVIE 1/6/22

***PINE ISLAND RIDGE COUNTRY CLUB 9400 PINE RIDGE DR. DAVIE 1/6/22

***MIRAMAR CULTURAL CENTER 2400 CIVIC CENTER PL. MIRAMAR 1/6/22

***POLLO TROPICAL 8096 W. MCNAB ROAD NORTH LAUDERDALE 1/6/22

***AURORA’S MEXICAN KITCHEN 5740 MARGATE BLVD. MARGATE 1/5/22

***C&G CATERING 5740 MARGATE BLVD. MARGATE 1/5/22

***BURGER KING 2990 N. STATE ROAD 7 MARGATE 1/4/22

***GOLDEN JADE 7330 W. ATLANTIC BLVD. MARGATE 1/4/22

***POPEYE’S FAMOUS FRIED CHICKEN 233 W. HILLSBORO BLVD. DEERFIELD BEACH 1/4/22

***JOEY’S SPOT 5007 N. HIATUS ROAD SUNRISE 1/4/22

***HELLO TACO 1901 S. STATE ROAD 7 FORT LAUDERDALE 1/3/22(MOBILE)

***SHAVEDWAY SUBS 4900 W. ATLANTIC BLVD. MARGATE 1/3/22

***OFFERDAHL’S OFF THE GRILL 979 NE 45TH STREET OAKLAND PARK 1/3/22

***RED LOBSTER 803 S. UNIVERSITY DR. PLANTATION 1/3/22